"Астана" и "Кайрат" проведут товарищеский матч против топ-клуба из России

Казахстанские футбольные клубы "Кайрат" (Алматы) и "Астана" проведут товарищеские матчи против московского "Спартака", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт российской команды.

Игра алматинского клуба против команды Гильермо Абаскаля состоится в рамках товарищеского турнира "Зимний Кубок Российской премьер-лиги", состязание пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

"Спартак" встретится с "Кайратом" 14 февраля в 22:30 по астанинскому времени. Другими соперниками "черно-желтых" в рамках данного турнира также выступят ФК "Ростов" и "Шабаб Аль-Ахли".

Против "Астаны" московский клуб сыграет 21 февраля в 19:30 (время – астанинское). Это будет контрольный матч вне рамок турниров.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Казахстанская премьер-лига взлетела в мировом рейтинге национальных футбольных чемпионатов.

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