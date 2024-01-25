Чемпионат Казахстана по футболу взлетел в мировом рейтинге

Казахстанская премьер-лига сделал стремительный рывок в международном рейтинге мировых чемпионатов по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Международной федерации футбольной истории и статистики.

По итогам прошлого сезона чемпионат Казахстана по футболу поднялся сразу на 50 позиций и теперь занимает 80-е место. Это самый большой скачок среди всех стран. Самой сильной лигой признана итальянская Серия А. Ранее это место занимал чемпионат Бразилии, который теперь сместился на четвертую строчку.

Топ-5 лучших футбольный лиг выглядит следующим образом:

Италия – 1619,5 очка Англия – 1567 Испания – 1447 Бразилия – 1290,5 Германия – 1282,75

Ранее, Казахстанская премьер-лига опубликовала календарь матчей нового сезона, в котором матчи первого тура стартуют 1 и 2 марта.

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