Стал известен календарь чемпионата Казахстана по футболу-2024

Казахстанская премьер-лига опубликовала календарь матчей нового сезона, в котором матчи первого тура стартуют 1 и 2 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По новому календарю сезон для казахстанских футболистов стартует 1 марта. Именно тогда сойдутся клубы Казахстана в первом туре. Заключительный же, двадцать шестой тур состоится 10 ноября.

Напомним, действующим чемпионом Казахстанской премьер-лиги является шымкентский "Ордабасы". После прошлого сезона высший чемпионат покинули "Аксу", "Каспий" (Актау) и "Окжетпес" (Кокшетау). Повышение в классе получили семейский "Елимай", туркестанский "Туран" и астанинский "Женис".

С датами самых важных матчей в казахстанском футболе мы знакомили вас здесь.

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