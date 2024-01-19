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Стал известен календарь чемпионата Казахстана по футболу-2024

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Футбольный мяч
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанская премьер-лига опубликовала календарь матчей нового сезона, в котором матчи первого тура стартуют 1 и 2 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По новому календарю сезон для казахстанских футболистов стартует 1 марта. Именно тогда сойдутся клубы Казахстана в первом туре. Заключительный же, двадцать шестой тур состоится 10 ноября.

Напомним, действующим чемпионом Казахстанской премьер-лиги является шымкентский "Ордабасы". После прошлого сезона высший чемпионат покинули "Аксу", "Каспий" (Актау) и "Окжетпес" (Кокшетау). Повышение в классе получили семейский "Елимай", туркестанский "Туран" и астанинский "Женис".

С датами самых важных матчей в казахстанском футболе мы знакомили вас здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2056503-stal-izvesten-kalendar-chempionata-kazahstana-po-futbolu-2024/

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