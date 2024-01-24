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Стала известна судьба "Мактаарала" в КПЛ

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Футболисты ФК "Мактаарал"
Футболисты "Мактаарала": Пресс-служба ФК "Мактаарал"

Спортивный директор ФК "Мактаарал" из Атакента Мейржан Есенгараев рассказал в каком турнире будет выступать команда в сезоне 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Недавно, как вы знаете клуб покинул Серикбай Утегенов. На днях будет объявлено имя нового директора. Клуб будет выступать в КПЛ. Мы уже прошли, соответствующую сертификацию", – заявил Есенгараев.

Напомним, что ранее директор команды Серикбай Утегенов покинул свой пост по состоянию здоровья. Он занимал его с 2015 года. При Утегенове "Мактаарал" в 2022 году впервые в истории вышел в КПЛ, а в прошедшем сезоне атакентцы заняли девятое место в чемпионате Казахстана и сохранили свое место в турнире.

Позже в СМИ появилась информация о том, что клуб потенциально может покинуть элитный дивизион из-за финансовых проблем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2057373-stala-izvestna-sudba-maktaarala-v-kpl/

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