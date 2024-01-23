Объявлены дата и место исторического матча за Суперкубок Казахстана

Стало известно, когда состоится матч за первый трофей сезона 2024 года – Суперкубок Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По информации источника, победитель чемпионата Казахстана шымкентский "Ордабасы" встретится с обладателем кубка страны "Тоболом" из Костаная 25 февраля в турецком городе Анталия.

Это будет первый в истории казахстанского футбола опыт проведения внутреннего турнира заграницей. Ранее 16 матчей за Суперкубок проходили в четырех городах: Астане, Алматы, Костанае и Туркестане.

Среди вариантов проведения игры за трофей в Казахстане рассматривались крытый манеж "Тобыл Арена" в Костанае, Центральный стадион имени Мунайтпасова, на котором выступает шымкентская команда, а также Центральный стадион Алматы и "Астана Арена".

От стадионов на юге страны отказались из-за невозможности спрогнозировать погодные условия. Вариант с "Тобыл Ареной" не устроил представителей "Ордабасы", а столичная арена находится на реконструкции.

Напомним, что ранее был опубликован календарь чемпионата Казахстана по футболу-2024.

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