Сборная Узбекистана вышла в плей-офф Кубка Азии по футболу

Мужская сборная Узбекистана по футболу сыграла вничью с командой Австралии и вышла в 1/8 финала Кубка Азии, который проходит в Катаре, передает NUR.KZ.

Встреча в Эль-Вакре завершилась со счетом 1:1. У австралийцев мяч забил Мартин Бойл (45+1 минута, с пенальти), у узбекистанцев — Азизбек Тургунбоев (78). В параллельном матче группы B сборная Сирии обыграла индийцев со счетом 1:0 благодаря голу Омара Хрибина (76).

В итоге лучший результат в квартете показала Австралия, набравшая семь очков. Команда Узбекистана с пятью баллами вышла в плей-офф со второго места.

Сирийцы, набрав четыре очка, получат шанс попасть в 1/8 финала через рейтинг сборных, занявших третьи места в группах. Команда Индии с одним баллам замкнула таблицу и вылетела из Кубка Азии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.