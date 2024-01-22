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30 лет независимости Казахстана

В чемпионате Казахстана по футболу могут заменить участника в новом сезоне

Опубликовано:

Футбольный мяч
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстанской премьер-лиге могут возникнуть изменения в составе команд-участниц на новый сезон, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Гол емес!".

В Казахстанской федерации футбола сообщили, что склоняются к замене «Мактаарала» на другую команду. Клуб из Туркестанской области сдаваться не намерен и планирует выступить в чемпионате Казахстана в сезоне 2024 года.

Призрачные шансы на возвращение в высший дивизион остаются у «Аксу», директор которого в тесных отношениях с федерацией и более предпочтительные – у «Акжайыка».

Ранее, мы рассказывали, что Казахстанская премьер-лига опубликовала календарь матчей нового сезона. Матчи первого тура стартуют 1 и 2 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2056732-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu-mogut-zamenit-uchastnika-v-novom-sezone/

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