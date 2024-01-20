"Ордабасы" пополнил футболист, забивший мадридскому "Реалу" в сенсационном матче

Игрок национальной сборной Узбекистана по футболу Жасурбек Яхшибоев присоединился к учебно-тренировочным сборам шымкентского "Ордабасы" в Турции, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Яхшибоев, выступающий на позиции атакующего полузащитника "Пахтакор", АГМК, "Шахтер" (Солигорск). Кроме того, узбекистанский спортсмен имеет опыт выступлений в Европе.

В феврале 2021 года он перешел из "Пахтакора" в варшавскую "Легию" (Польша) за 300 тыс. евро, после чего в августе того же года отправился на годовую аренду в молдавский ФК "Шериф". Именно в составе тираспольского клуба Яхшибоеву удалось забить гол в ворота мадридского "Реала" в рамках встречи группового этапа Лиги чемпионов и сенсационно победить испанский гранд.

Последним клубом узбекистанского полузащитника был "Навбахор", сумма трансфера и условия его контракта с чемпионами Казахстана неизвестна.

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