Сборная, КПЛ и еврокубки: даты самых важных матчей в казахстанском футболе в 2024 году

В следующем году спортивным болельщикам предстоит лицезреть много впечатляющих матчей в казахстанском футболе. NUR.KZ предлагает отметить главные даты в календаре, чтобы не пропустить самое важное.

Национальная сборная Казахстана по футболу и отбор на ЕВРО-2024

Подопечным Магомеда Адиева предстоит провести важные матчи, для того чтобы завоевать путевку на чемпионат Европы-2024. Весной этого года Казахстан на выезде встретиться с Грецией.

Матч пройдет 22 марта 2024 года в 01.45 (по времени Астаны).

В случае победы над греками, в финальной встрече казахстанская команда встретиться с победителем пары Грузия - Люксембург.

Финальный матч в борьбе за путевку на ЕВРО-2024 пройдет 26 марта.

ЧЕ пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Участие в нем примут 24 сборные.

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) и отборочный цикл на чемпионат Европы

Молодежная сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Футболисты этой сборной также как их взрослые коллеги продолжают отборочный цикл на континентальное первенство. Так, им тоже предстоят матчи в марте.

21 марта 2024 года на выезде молодежная сборная Казахстана сыграет против Шотландии.

26 марта 2024 года, на домашнем поле, встретятся с Венгрией.

Национальная сборная Казахстана по футзалу и чемпионат мира-2024

Сборная Казахстана по футзалу. Фото: kff.kz

Национальной сборной по футзалу предстоит выступить на чемпионате мира столице Узбекистана Ташкенте. Перед этим подопечные Рикардо Кака проведут товарищеские матчи с хозяйкой турнира.

Товарищеские игры сборной Казахстана против Узбекистана пройдут 8 и 10 апреля 2024 года в Ташкенте.

ЧМ по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Ташкенте.

Чемпионат Казахстана по футболу и сезон - 2024

Момент матча "Ордабасы" — "Тобол": Пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Казахстана

Традиционно матчи казахстанской премьер-лиги стартуют в начале весны. Первые игры проводятся в первых числах марта. О календаре чемпионата Казахстана по футболу мы расскажем позже.

Казахстанские клубы и еврокубки сезона - 2024

ФК "Тобол". Фото: ФК "Тобол"

Чемпион Казахстанской премьер-лиги шымкентский "Ордабасы" стартует в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Обладатель Кубка Казахстана костанайский "Тобол" отобрался в первый отборочный круг Лиги Европы.

Серебряный призер чемпионата Казахстана "Астана" выступит во втором квалификационном раунде Лиги Конференций.

Обладатели бронзовых медалей КПЛ "Актобе" начнут свой путь в еврокубках с первого отборочного круга.

Все еврокубковые матчи стартуют в июле 2024 года

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