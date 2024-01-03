Сборная, КПЛ и еврокубки: даты самых важных матчей в казахстанском футболе в 2024 году

В следующем году спортивным болельщикам предстоит лицезреть много впечатляющих матчей в казахстанском футболе. NUR.KZ предлагает отметить главные даты в календаре, чтобы не пропустить самое важное.
Национальная сборная Казахстана по футболу и отбор на ЕВРО-2024
Подопечным Магомеда Адиева предстоит провести важные матчи, для того чтобы завоевать путевку на чемпионат Европы-2024. Весной этого года Казахстан на выезде встретиться с Грецией.
- Матч пройдет 22 марта 2024 года в 01.45 (по времени Астаны).
В случае победы над греками, в финальной встрече казахстанская команда встретиться с победителем пары Грузия - Люксембург.
- Финальный матч в борьбе за путевку на ЕВРО-2024 пройдет 26 марта.
ЧЕ пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Участие в нем примут 24 сборные.
Молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) и отборочный цикл на чемпионат Европы
Футболисты этой сборной также как их взрослые коллеги продолжают отборочный цикл на континентальное первенство. Так, им тоже предстоят матчи в марте.
- 21 марта 2024 года на выезде молодежная сборная Казахстана сыграет против Шотландии.
- 26 марта 2024 года, на домашнем поле, встретятся с Венгрией.
Национальная сборная Казахстана по футзалу и чемпионат мира-2024
Национальной сборной по футзалу предстоит выступить на чемпионате мира столице Узбекистана Ташкенте. Перед этим подопечные Рикардо Кака проведут товарищеские матчи с хозяйкой турнира.
- Товарищеские игры сборной Казахстана против Узбекистана пройдут 8 и 10 апреля 2024 года в Ташкенте.
ЧМ по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Ташкенте.
Чемпионат Казахстана по футболу и сезон - 2024
Традиционно матчи казахстанской премьер-лиги стартуют в начале весны. Первые игры проводятся в первых числах марта. О календаре чемпионата Казахстана по футболу мы расскажем позже.
Казахстанские клубы и еврокубки сезона - 2024
Чемпион Казахстанской премьер-лиги шымкентский "Ордабасы" стартует в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов.
Обладатель Кубка Казахстана костанайский "Тобол" отобрался в первый отборочный круг Лиги Европы.
Серебряный призер чемпионата Казахстана "Астана" выступит во втором квалификационном раунде Лиги Конференций.
Обладатели бронзовых медалей КПЛ "Актобе" начнут свой путь в еврокубках с первого отборочного круга.
- Все еврокубковые матчи стартуют в июле 2024 года
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2053254-sbornaya-kpl-i-evrokubki-daty-samyh-vazhnyh-matchey-v-kazahstanskom-futbole-v-2024-godu/