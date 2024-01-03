Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сборная, КПЛ и еврокубки: даты самых важных матчей в казахстанском футболе в 2024 году

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

В следующем году спортивным болельщикам предстоит лицезреть много впечатляющих матчей в казахстанском футболе. NUR.KZ предлагает отметить главные даты в календаре, чтобы не пропустить самое важное.

Национальная сборная Казахстана по футболу и отбор на ЕВРО-2024

Подопечным Магомеда Адиева предстоит провести важные матчи, для того чтобы завоевать путевку на чемпионат Европы-2024. Весной этого года Казахстан на выезде встретиться с Грецией.

  • Матч пройдет 22 марта 2024 года в 01.45 (по времени Астаны).

В случае победы над греками, в финальной встрече казахстанская команда встретиться с победителем пары Грузия - Люксембург.

  • Финальный матч в борьбе за путевку на ЕВРО-2024 пройдет 26 марта.

ЧЕ пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Участие в нем примут 24 сборные.

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) и отборочный цикл на чемпионат Европы

Молодежная сборная Казахстана по футболу
Молодежная сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Футболисты этой сборной также как их взрослые коллеги продолжают отборочный цикл на континентальное первенство. Так, им тоже предстоят матчи в марте.

  • 21 марта 2024 года на выезде молодежная сборная Казахстана сыграет против Шотландии.
  • 26 марта 2024 года, на домашнем поле, встретятся с Венгрией.

Национальная сборная Казахстана по футзалу и чемпионат мира-2024

Сборная Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: kff.kz

Национальной сборной по футзалу предстоит выступить на чемпионате мира столице Узбекистана Ташкенте. Перед этим подопечные Рикардо Кака проведут товарищеские матчи с хозяйкой турнира.

  • Товарищеские игры сборной Казахстана против Узбекистана пройдут 8 и 10 апреля 2024 года в Ташкенте.

ЧМ по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Ташкенте.

Чемпионат Казахстана по футболу и сезон - 2024

Матч "Ордабасы" - "Тобол"
Момент матча "Ордабасы" — "Тобол": Пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Казахстана

Традиционно матчи казахстанской премьер-лиги стартуют в начале весны. Первые игры проводятся в первых числах марта. О календаре чемпионата Казахстана по футболу мы расскажем позже.

Казахстанские клубы и еврокубки сезона - 2024

ФК "Тобол"
ФК "Тобол". Фото: ФК "Тобол"

Чемпион Казахстанской премьер-лиги шымкентский "Ордабасы" стартует в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Обладатель Кубка Казахстана костанайский "Тобол" отобрался в первый отборочный круг Лиги Европы.

Серебряный призер чемпионата Казахстана "Астана" выступит во втором квалификационном раунде Лиги Конференций.

Обладатели бронзовых медалей КПЛ "Актобе" начнут свой путь в еврокубках с первого отборочного круга.

  • Все еврокубковые матчи стартуют в июле 2024 года

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2053254-sbornaya-kpl-i-evrokubki-daty-samyh-vazhnyh-matchey-v-kazahstanskom-futbole-v-2024-godu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.