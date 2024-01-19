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"Атлетико" выбил "Реал" из Кубка Испании по футболу

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Футболист Антуан Гризманн
Антуан Гризманн. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Футболисты "Атлетико" на домашнем поле в дополнительное время одержали победу над "Реалом" в мадридском дерби в рамках 1/8 финала Кубка Испании, передает NUR.KZ.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. У хозяев отличились Самуэл Лино (39 минута) и Альваро Мората (57), автоголом отметился вратарь Ян Облак (45+1). Мяч у гостей забил Хоселу (82).

В дополнительное время победу "Атлетико" принесли голы Антуана Гризманна (100) и Родриго Рикельме (119). "Матрасники" вышли в четвертьфинал, соперник по которому определится в результате жеребьевки.

На прошлой неделе "Атлетико" и "Реал" встречались в полуфинале Суперкубка Испании. Тот матч в дополнительное время выиграли "сливочные.

Кроме того, в ночь на пятницу по времени Астаны в четвертьфинал Кубка Испании пробилась и "Барселона". Каталонцы со счетом 3:1 одержали волевую победу над клубом "Унионистас де Саламанка", выступающим в третьем по силе национальном дивизионе. У проигравших отличился Альваро Гомес (31), за "сине-гранатовых" забили Ферран Торрес (45), Жюль Кунде (69) и Алекс Бальде (73).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2056314-atletiko-vybil-real-iz-kubka-ispanii-po-futbolu/

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