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Выступавший в Европе полузащитник сборной Казахстана высказался о возвращении в ФК "Актобе"

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Футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов
Футболист Рамазан Оразов: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images

Полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов прокомментировал свое возвращение в ФК "Актобе", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Ощущения отличные, потому что я здесь провел полтора сезона и очень рад вернуться в "красно-белую" семью. Один из ключевых факторов — это болельщики, и здесь собирается очень хороший коллектив. Всех ребят я знаю, здесь ставятся максимальные задачи на сезон.

Мы с Максом (Максим Самородов — прим. ред.) хорошие друзья вне поля, много общаемся, всегда живем вместе в сборной. Наверное, это ключевой фактор нашей взаимосвязи.

Хочу сказать спасибо за тот матч, когда я играл еще за "Тобол“, что скандировали мое имя и что ждали. Надеюсь, что в этом сезоне будет много поводов для радости, и чтобы они приходили так же на стадион и болели за нас. Наверное, не передашь словами, потому что это такие эмоцие были, и мне было очень приятно, что помнят, хоть и выступал за чужой клуб. Болельщики показали свое отношение ко мне, и я за это очень признателен.

Сборы проходят отлично, с тренером мы поговорили, познакомились, все хорошо. Я надеюсь, будет только лучше и лучше", — рассказал футболист.

Напомним, что с августа 2023 по январь 2024 Рамазан Оразов выступал в составе словенского ФК "Копер".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2056066-vystupavshiy-v-evrope-poluzaschitnik-sbornoy-kazahstana-vyskazalsya-o-vozvraschenii-v-fk-aktobe/

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