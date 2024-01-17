Зайнутдинова номинировали на звание лучшего игрока матча в Турции

Полузащитника национальной сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова номинировали на звание лучшего игрока матча в рамках Кубка Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Бешикташа".

Лучший бомбардир казахстанской сборной, выступающий в стамбульском "Бешикташе", заиграл на непривычной для себя позиции. Главный тренер команды Фернанду Сантуш выпустил Зайнутдинова на позиции центрального защитника. Отметим, что футболист отыграл весь матч.

"Бешикташ" в рамках стадии 1/16 финала Кубка Турции в дерби разгромил ФК "Эюспор" со счетом 4:0.

Это первая игра казахстанца в рамках данного турнира, всего на его счету 24 матча в футболке клуба.

Помимо Бактиера Зайнутдинова на это звание также претендуют Анте Ребич, Рашид Геззал и Дженк Тосун.

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