Зайнутдинова номинировали на звание лучшего игрока матча в Турции

Полузащитника национальной сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова номинировали на звание лучшего игрока матча в рамках Кубка Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Бешикташа".
Лучший бомбардир казахстанской сборной, выступающий в стамбульском "Бешикташе", заиграл на непривычной для себя позиции. Главный тренер команды Фернанду Сантуш выпустил Зайнутдинова на позиции центрального защитника. Отметим, что футболист отыграл весь матч.
"Бешикташ" в рамках стадии 1/16 финала Кубка Турции в дерби разгромил ФК "Эюспор" со счетом 4:0.
Это первая игра казахстанца в рамках данного турнира, всего на его счету 24 матча в футболке клуба.
Помимо Бактиера Зайнутдинова на это звание также претендуют Анте Ребич, Рашид Геззал и Дженк Тосун.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2056006-zaynutdinova-nominirovali-na-zvanie-luchshego-igroka-matcha-v-turtsii/