Нападающий сборной Казахстана перенес операцию на колене

Игрок национальной сборной Казахстана по футзалу и алматинского клуба "Кайрат" Биржан Оразов перенес операцию на колене в Германии, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.

Операция прошла в немецком городе Мюнхен. По словам игрока, все прошло успешно. Оразов должен вернуться на площадку примерно через 12-14 недель.

Напомним, Биржан Оразов выступает за алматинский "Кайрат" с 2017 года. 29-летний казахстанский нападающий также помог сборной пробиться на чемпионат мира 2024 года, который будет проходить в столице Узбекистана Ташкенте. В элитном раунде отбора на мировое первенство Казахстан одержал шесть побед в шести матчах и с первого места вышел на ЧМ-2024.

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