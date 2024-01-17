Главный тренер мадридского "Реала" рассказал о своем любимом футболисте

Итальянский тренер Карло Анчелотти сделал признание о том, что французская звезда Зинедин Зидан является его любимчиком среди футболистов за всю профессиональную карьеру, передает NUR.KZ со ссылкой на ITASportPress.

64-летний специалист признался, что Зидан в свое время очень помог ему в адаптации при переезде в Испанию.

"Зидан был самым сильным игроком, которого я когда-либо видел на тренировках. Он действительно делал невероятные вещи. Он также очень помог мне как ассистент. Когда я приехал в Испанию, это было непросто, но он очень хорошо знал клуб и был мне очень полезен. Он помог мне найти правильный подход к французским игрокам, а также адаптироваться к испанской культуре и языку. Он действительно много сделал для меня", - заявил Анчелотти.

Напомним, Карло Анчелотти является главным тренером футбольного клуба "Реал Мадрид". На этом посту в 2021 году он сменил как раз-таки Зинедина Зидана.

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