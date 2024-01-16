"Актобе" объявил о переходе Рамазана Оразова

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов официально вернулся в состав "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу бронзовых призеров последнего чемпионата страны.

Последним клубом 25-летнего игрока был словенский "Копер". По информации авторитетного портала Tranfermarkt, казахстанец покинул команду на правах свободного агента. При этом трансферная стоимость Оразова оценивается в 450 тысяч евро.

Ранее словенские СМИ писали, что руководство "Копера" было разочаровано игрой казахстанца. За эту команду полузащитник выступал с августа прошлого года и успел провести 12 матчей, в которых забил один мяч.

В "Актобе" Оразов уже играл в 2021 и 2022 годах, став с командой серебряным призером чемпионата Казахстана. Также футболист выступал за алматинский "Кайрат", "Аксу", костанайский "Тобол", российскую "Чайку" (Песчанокопское) и латвийский "Даугавпилс". В составе национальной сборной он провел 22 матча и забил один мяч.

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