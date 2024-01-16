Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Актобе" объявил о переходе Рамазана Оразова

Опубликовано:

Казахстанский футболист Рамазан Оразов (справа)
Рамазан Оразов (справа): Пресс-служба ФК "Актобе"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов официально вернулся в состав "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу бронзовых призеров последнего чемпионата страны.

Последним клубом 25-летнего игрока был словенский "Копер". По информации авторитетного портала Tranfermarkt, казахстанец покинул команду на правах свободного агента. При этом трансферная стоимость Оразова оценивается в 450 тысяч евро.

Ранее словенские СМИ писали, что руководство "Копера" было разочаровано игрой казахстанца. За эту команду полузащитник выступал с августа прошлого года и успел провести 12 матчей, в которых забил один мяч.

В "Актобе" Оразов уже играл в 2021 и 2022 годах, став с командой серебряным призером чемпионата Казахстана. Также футболист выступал за алматинский "Кайрат", "Аксу", костанайский "Тобол", российскую "Чайку" (Песчанокопское) и латвийский "Даугавпилс". В составе национальной сборной он провел 22 матча и забил один мяч.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055785-aktobe-obyavil-o-perehode-ramazana-orazova/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.