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Магомед Адиев высказался о натурализации иностранных футболистов

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Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал предложение о натурализации греческого игрока Илиаса Хадзитеодоридиса, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По сообщениям источника тренерскому штабу сборной Казахстана предложили рассмотреть возможность натурализации греческого футболиста Илиаса Хадзитеодоридиса. Представители игрока выходили на сборную Казахстана с соответствующим предложением.

«Я всегда говорю о том, что никого искусственно в состав вводить мы не будем. Задавать эти вопросы не имеет смысла. Какие комментарии? Всегда говорю одно и то же. Я против искусственной натурализации, мы играем теми футболистами, которые есть в нашем распоряжении», – заявил наставник казахстанской команды Магомед Адиев.

Отметим, родители Хадзитеодоридиса являются уроженцами Туркестанской области, а сам футболист родился в Катерини (Греция). Он – воспитанник лондонского «Арсенала». 26-летний защитник на протяжении четырех сезонов выступал в «Панатинаикосе», также играл за молодежную сборную Греции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055595-magomed-adiev-vyskazalsya-o-naturalizatsii-inostrannyh-futbolistov/

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