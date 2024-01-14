Нуралы Алип вместе с "Зенитом" отправится на тренировочные сборы в Абу-Даби

Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) опубликовал состав игроков, который поедут вместе с командой на первый зимний тренировочный сбор в Абу-Даби, передает NUR.KZ со ссылкой на российское издание Чемпионат.
Тренерский штаб "Зенита" огласил список футболистов на УТС в Абу-Даби, в который также вошел защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.
Состав «Зенита» на первый тренировочный сбор:
Вратари: Михаил Кержаков, Денис Адамов, Александр Васютин, Богдан Москвичёв.
Защитники: Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, Нино, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Матвей Бардачёв, Артур Чёрный.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Александр Коваленко, Александр Ерохин, Ду Кейрос, Дмитрий Васильев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Густаво Мантуан, Ильзат Ахметов, Владислав Саусь.
Нападающие: Вильсон Изидор, Матео Кассьерра, Иван Сергеев, Артур, Педро.
Отметим, сине-бело-голубые будут тренироваться в Абу-Даби до 28 января. Команда Сергея Семака сыграет на первом сборе с самаркандским «Динамо» (21 января), «Чонбуком» (24 января), «Уралом» (27 января) и «Аль-Фатехом» (28 января).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055381-nuraly-alip-vmeste-s-zenitom-otpravitsya-na-trenirovochnye-sbory-v-abu-dabi/