Нападающий сборной Казахстана по футболу нашел себе новый клуб

Семейский "Елимай" подписал контракт с форвардом сборной Казахстана по футболу Иваном Свиридовым, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление клуба-новичка Казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

Нападающему 21 год, он является воспитанником карагандинского футбола. Профессиональную карьеру начал в структуре "Астаны", после чего выступал за "Шахтер". Из карагандинского клуба в "Елимай" Свиридов, по данным портала Transfermarkt, перешел как свободный агент. Его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро.

В минувшем сезоне форвард провел за "Шахтер" 26 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. В ноябре он дебютировал за сборную Казахстана во встрече отборочного цикла Евро-2024 против команды Словении. Трансферная стоимость Свиридова оценивается в 350 тысяч евро.

Напомним, "Елимай" в прошлом сезоне стал победителем Первой лиги и вышел в КПЛ. После повышения в классе команду возглавил Андрей Карпович.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.