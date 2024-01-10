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Нападающий сборной Казахстана по футболу нашел себе новый клуб

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Казахстанский футболист Иван Свиридов
Иван Свиридов: Пресс-служба ФК "Шахтер" (Караганда)

Семейский "Елимай" подписал контракт с форвардом сборной Казахстана по футболу Иваном Свиридовым, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление клуба-новичка Казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

Нападающему 21 год, он является воспитанником карагандинского футбола. Профессиональную карьеру начал в структуре "Астаны", после чего выступал за "Шахтер". Из карагандинского клуба в "Елимай" Свиридов, по данным портала Transfermarkt, перешел как свободный агент. Его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро.

В минувшем сезоне форвард провел за "Шахтер" 26 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. В ноябре он дебютировал за сборную Казахстана во встрече отборочного цикла Евро-2024 против команды Словении. Трансферная стоимость Свиридова оценивается в 350 тысяч евро.

Напомним, "Елимай" в прошлом сезоне стал победителем Первой лиги и вышел в КПЛ. После повышения в классе команду возглавил Андрей Карпович.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2054813-napadayuschiy-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-nashel-sebe-novyy-klub/

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