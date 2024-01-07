ПСЖ подозревают во взятке организаторам "Золотого мяча" ради Месси

Французскому футбольному клубу ПСЖ предъявили обвинение в подкупе издания France Football, которые ежегодно вручают приз самому лучшему футболисту года, дело касается награды для аргентинской суперзвезды Лионеля Месси, передает NUR.KZ со ссылкой на Le Monde.

Представители ПСЖ пытались заинтересовать бывшего главного редактора France Football и организатора "Золотого мяча" Паскаля Ферре.

Расследование началось с бывшего директора по коммуникациям ПСЖ Жан-Мартиаля Рибеса, который был заключен под стражу в декабре прошлого года. В отчете французских силовых структур отмечалось, что он постоянно предоставлял билеты на матчи журналистам, политикам, членам министерств и артистам с определенной выгодой для себя и клуба.

Следователи также проясняют отношения между Рибесом и Ферре. По их данным, представители ПСЖ надеялись, что сотрудничество с главным редактором France Football поможет им оказать влияние на результат "Золотого мяча" в пользу Месси.

Напомним, Месси выступал за ПСЖ с 2021 по 2023 год, проведя 75 матчей и отметившись 32 голами и 35 результативными передачами. Аргентинец становился обладателем "Золотого мяча" восемь раз в своей карьере: в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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