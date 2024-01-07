Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский Бензема заинтересовал клуб из чемпионата Турции

Опубликовано:

Абат Аймбетов
Абат Аймбетов: Фото: kff.kz

Нападающий национальной сборной Казахстана Абат Аймбетов может перейти в клуб турецкой первой лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на футбольный портал Kazfootball.

28-летним футболистом заинтересовалась команда, которая сейчас находится в пятерке лидеров Первой лиги Турции и ставит задачу пробиться в Суперлигу.

Несмотря на интерес от турецкого клуба, у Аймбетова контракт с "Астаной", который рассчитан до конца 2024 года. По информации источника, столичная команда не хочет оставлять в команде форварда и готова с ним расстаться.

Сам футболист изучает возможные варианты продолжения карьеры, поскольку у него на руках также есть предложения от "Актобе", "Ордабасы" и "Тобола".

Напомним, что Абат Аймбетов в минувшем сезоне провел за "Астану" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Он также отличился 3 забитыми мячами в 9 играх за сборную Казахстана в отборочном цикле на ЕВРО-2024.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2054283-kazahstanskiy-benzema-zainteresoval-klub-iz-chempionata-turtsii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.