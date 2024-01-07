Казахстанский Бензема заинтересовал клуб из чемпионата Турции

Нападающий национальной сборной Казахстана Абат Аймбетов может перейти в клуб турецкой первой лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на футбольный портал Kazfootball.

28-летним футболистом заинтересовалась команда, которая сейчас находится в пятерке лидеров Первой лиги Турции и ставит задачу пробиться в Суперлигу.

Несмотря на интерес от турецкого клуба, у Аймбетова контракт с "Астаной", который рассчитан до конца 2024 года. По информации источника, столичная команда не хочет оставлять в команде форварда и готова с ним расстаться.

Сам футболист изучает возможные варианты продолжения карьеры, поскольку у него на руках также есть предложения от "Актобе", "Ордабасы" и "Тобола".

Напомним, что Абат Аймбетов в минувшем сезоне провел за "Астану" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Он также отличился 3 забитыми мячами в 9 играх за сборную Казахстана в отборочном цикле на ЕВРО-2024.

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