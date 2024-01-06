Защитник сборной Казахстана по футболу Марат Быстров перейдет в "Астану"

Защитник национальной сборной Казахстана по футболу и грозненского "Ахмата" Марат Быстров продолжит свою карьеру в казахстанской премьер-лиге, передает NUR.KZ со ссылкой на JAY Football.
Как сообщает источник, соглашение с Маратом Быстровым будет подписано по схеме 1+1. Футболист сборной Казахстана присоединится к новому клубу на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.
Ранее, мы рассказывали, что казахстанский футболист покинет грозненский "Ахмат" и российскую премьер-лигу в это зимнее трансферное окно.
Быстров в текущем сезоне провел семь матчей за "Ахмат" во всех турнирах. За грозненский клуб он выступал с 2020 года. В его карьере также были шымкентский "Ордабасы", костанайский "Тобол", "Астана", "Тамбов" и "Челябинск".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2054228-zaschitnik-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-marat-bystrov-pereydet-v-astanu/