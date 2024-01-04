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Российский клуб расстанется с футболистом сборной Казахстана

Опубликовано:

Казахстанский футболист Марат Быстров
Марат Быстров: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Спортивный директор грозненского "Ахмата" Руслан Газаев сообщил, что защитник сборной Казахстана по футболу Марат Быстров покинет команду, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.

Соглашение крайнего защитника с клубом будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Быстров получит статус свободного агента и сможет бесплатно перейти в новую команду. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста оценивается в 700 тысяч евро.

Казахстанец выступал за "Ахмат" с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах грозненцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями, получив одну красную карточку.

Ранее Быстров также играл за российские "Металлург" (Магнитогорск), "Челябинск" и "Тамбов", казахстанские "Астану", "Тобол" (Костанай) и "Ордабасы" (Шымкент). За национальную сборную защитник провел 25 матчей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2053985-rossiyskiy-klub-rasstanetsya-s-futbolistom-sbornoy-kazahstana/

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