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"Актобе" объявил об уходе еще трех футболистов

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Черногорский футболист Милош Раичкович
Милош Раичкович: Пресс-служба ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" по истечении контрактов покинули еще три игрока, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт бронзовых призеров Казахстанской премьер-лиги.

В четверг было объявлено об уходе российского форварда Романа Изотова и черногорского полузащитника Милоша Раичковича. Днем ранее клуб попрощался с казахстанским защитником Ескендиром Кыбыраем.

Раичкович выступал за "Актобе" с января прошлого года. В минувшем сезоне футболист, на счету которого 18 матчей за сборную Черногории, провел 30 встреч во всех турнирах и забил два мяча. Трансферная стоимость 30-летнего полузащитника оценивается в 450 тысяч евро.

Изотов перешел в "Актобе" в июле. За основную команду 27-летний нападающий успел сыграть в двух матчах. Его трансферная стоимость равна 250 тысячам евро.

Кыбырай пополнил состав "Актобе" в начале 2022 года. За два сезона 26-летний футболист принял участие в 30 матчах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2053949-aktobe-obyavil-ob-uhode-esche-treh-futbolistov/

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