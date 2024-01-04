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Стали известны претенденты на попадание в символическую сборную года по футболу

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Футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси (слева направо)
Криштиану Роналду и Лионель Месси (слева направо): Aurelien Meunier /PSG via Getty Images

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Международная федерация футбола (ФИФА) назвали претендентов на попадание в символическую сборную 2023 года, передает NUR.KZ.

В список вошли 23 игрока. Он формировался путем голосования футболистов.

Все претенденты на попадание в символическую сборную:

вратари — Тибо Куртуа (Бельгия / "Реал Мадрид"), Эдерсон (Бразилия / "Манчестер Сити), Эмилиано Мартинес (Аргентина / "Астон Вилла");

защитники — Рубен Диаш (Португалия / "Манчестер Сити"), Вирджил ван Дейк (Нидерланды / "Ливерпуль"), Эдер Милитао (Бразилия / "Реал Мадрид"), Джон Стоунз (Англия / "Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер (Германия / "Реал Мадрид"), Кайл Уокер (Англия / "Манчестер Сити");

полузащитники — Джуд Беллингем (Англия / "Реал Мадрид"), Кевин де Брюйне (Бельгия / "Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган (Германия / "Барселона"), Лука Модрич (Хорватия / "Реал Мадрид"), Родри (Испания / "Манчестер Сити"), Федерико Вальверде (Уругвай / "Реал Мадрид"), Бернарду Силва (Португалия / "Манчестер Сити");

форварды — Карим Бензема (Франция / "Аль-Иттихад"), Эрлинг Холанд (Норвегия / "Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе (Франция / "ПСЖ"), Лионель Месси (Аргентина / "Интер Майами), Криштиану Роналду (Португалия / "Аль-Наср"), Винисиус Жуниор (Бразилия / "Реал Мадрид"), Харри Кейн (Англия / "Бавария").

Окончательный состав символической сборной будет объявлен на церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится 15 января в Лондоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2053897-stali-izvestny-pretendenty-na-popadanie-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-goda-po-futbolu/

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