Официально: конкурент Нуралы Алипа покинул "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, на официальном сайте объявил об уходе в аренду бразильца Роберта Ренана, передает NUR.KZ.
Южноамериканский футболист продолжит карьеру на родине — в клубе "Интернасьонал". Соглашение действует до конца бразильского футбольного сезона 2024 года.
За "Зенит" 20-летний Ренан выступал с прошлого февраля. За это время он сыграл в 17 матчах, стал победителем чемпионата и Суперкубка России и получил первый вызов в основную сборную Бразилии по футболу.
Ренан, как и Алип, выступает на позиции центрального защитника. По ходу нынешнего сезона казахстанец выиграл конкуренцию за место в основном составе петербургской команды.
Напомним, ранее появлялись слухи, что сам Алип интересен мадридскому "Реалу". Однако представители футболиста заявили, что испанский гранд не делал предложения по трансферу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2053895-ofitsialno-konkurent-nuraly-alipa-pokinul-zenit/