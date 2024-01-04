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Официально: конкурент Нуралы Алипа покинул "Зенит"

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Бразильский футболист Роберт Ренан
Роберт Ренан: Официальный сайт ФК "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, на официальном сайте объявил об уходе в аренду бразильца Роберта Ренана, передает NUR.KZ.

Южноамериканский футболист продолжит карьеру на родине — в клубе "Интернасьонал". Соглашение действует до конца бразильского футбольного сезона 2024 года.

За "Зенит" 20-летний Ренан выступал с прошлого февраля. За это время он сыграл в 17 матчах, стал победителем чемпионата и Суперкубка России и получил первый вызов в основную сборную Бразилии по футболу.

Ренан, как и Алип, выступает на позиции центрального защитника. По ходу нынешнего сезона казахстанец выиграл конкуренцию за место в основном составе петербургской команды.

Напомним, ранее появлялись слухи, что сам Алип интересен мадридскому "Реалу". Однако представители футболиста заявили, что испанский гранд не делал предложения по трансферу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2053895-ofitsialno-konkurent-nuraly-alipa-pokinul-zenit/

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