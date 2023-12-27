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Представители Нуралы Алипа отреагировали на информацию об интересе "Реала" к футболисту

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мадридский "Реал" не делал официального предложения о переходе защитника санкт-петербургского "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипа, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что испанский гранд заинтересовался футболистом на фоне многочисленных проблем с составом, в том числе травм нескольких центральных защитников.

"Предложения и интерес к Нуралы Алипу есть от многих клубов. Например, проявляют интерес команды из Турции. Что касается предложения "Реала", то пока на бумаге мы его не получали. Мы будем общаться с "Зенитом", но не на данном этапе. На сегодняшний день российская команда рассматривает Алипа как игрока основного состава, который сделал вклад в достижение командой результата и побед в РПЛ", — говорится в заявлении агентства Player Career Management, которое представляет интересы Алипа.

В ноябре также появлялась информация о возможном переходе казахстанского защитника в английский "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне 24-летний Алип провел 20 матчей в составе "Зенита" и не отметился результативными действиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052991-predstaviteli-nuraly-alipa-otreagirovali-na-informatsiyu-ob-interese-reala-k-futbolistu/

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