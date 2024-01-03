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Криштиану Роналду установил мировой рекорд

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Капитан сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду вновь бьет все известные мировые рекорды для полевых игроков, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport.ua.

Именитый португальский форвард в игре против «Аль-Тавуна» установил исторический рекорд для полевых футболистов, сыграв свой 1200-й матч в профессиональной карьере.

38-летний Криштиану Роналду в течение карьеры играл за 7 команд: «Спортинг» Б (2 матча, 0 голов), «Спортинг» (31 матч, 5 голов), «Манчестер Юнайтед» (346 матчей, 145 голов), «Реал» Мадрид (438 матчей, 450 голов), «Ювентус» (134 матча, 101 гол), «Аль-Наср» (44 матча, 38 голов) и национальная сборная Португалии (205 матчей, 128 голов).

Больше матчей в профессиональном футболе провели только Питер Шилтон (1217) и Рожерио Сени (1225), выступавших на позиции вратаря.

Напомним, Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 мяча.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2053688-krishtianu-ronaldu-ustanovil-mirovoy-rekord/

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