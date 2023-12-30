"Запрещал говорить на казахском": бывший футболист сборной о конфликте с тренером

Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Жамбыл Кукеев в интервью YouTube-каналу "BorodAbata" рассказал подробности о языковом конфликте с российским тренером Сергеем Юраном, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел в 2009 году. Тогда Кукеев выступал за "Локомотив" (бывшее название "Астаны"), который возглавлял Юран.

"Был языковой барьер. В обед мы сидим в столовой всей командой. Сидели по 5-6 человек, и были казахи, которые либо на русском не умели говорить, либо им было неудобно. Общались с ними на казахском, шутили, смеялись. И он (Юран) на меня: "Кукеев, ты чего там смеешься? Я тебе запрещаю на казахском говорить". Я ему отвечаю: "Ты кто такой? Приехал в Казахстан и запрещаешь мне на родном языке говорить". Так у нас конфликт получился, и он меня в дубль отправил", — заявил Кукеев.

Вскоре после инцидента Юран покинул клуб. Кукеев вернулся в основной состав, однако затем был отправлен в дубль новым главным тренером из-за нарушения дисциплины.

В начале 2011 года полузащитник покинул столичную команду и впоследствии выступал за карагандинский "Шахтер", алматинский "Кайрат", кызылординский "Кайсар" и "Актобе". Из последнего клуба Кукеев ушел в январе 2021-го, после чего завершил карьеру.

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