Стали известны места казахстанских клубов в обновленном рейтинге УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг клубов согласно промежуточным итогам сезона-2023/24, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.
Лучшей из казахстанских команд за это время стала "Астана". Победитель позапрошлого розыгрыша КПЛ стартовал в еврокубковом сезоне в квалификации Лиги чемпионов и в итоге пробился в групповой этап Лиги конференций, где занял третье место. Столичный клуб получил ровно 3 балла в зачет рейтинга и расположился на 94-й позиции.
Костанайский "Тобол" занимает 117-ю строчку (2,5 очка), "Актобе" — 124-ю (2), шымкентский "Ордабасы" — 190-ю (1,5). Высшие показатели в сезоне на данный момент у испанского "Реала" и английского "Манчестер Сити" — по 21 баллу.
Общий клубный рейтинг УЕФА по итогам последних десяти лет представлен ниже. В скобках указаны баллы, полученные в нынешнем сезоне.
1. "Манчестер Сити" (Англия) — 141 (21);
2. "Бавария" (Германия) — 136 (20);
3. "Реал Мадрид" (Испания) — 123 (21);
4. "ПСЖ" (Франция) — 108 (15);
5. "Ливерпуль" (Англия) — 107 (13);
6. "Интер" (Италия) — 99 (18);
7. "РБ Лейпциг" (Германия) — 96 (17);
8. "Челси" (Англия) — 96 (0);
9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 92 (7);
10. "Рома" (Италия) — 91 (11)...
115. "Астана" (Казахстан) — 11 (3)...
164. "Тобол" (Казахстан) — 7,5 (2,5)...
178. "Кайрат" (Казахстан) — 7 (0)...
246. "Ордабасы" (Казахстан) — 4 (1,5)...
310. "Шахтер" (Казахстан) — 2,5 (0)...
345. "Актобе" (Казахстан) — 2 (2)...
346. "Кызылжар" (Казахстан) — 2 (0)...
382. "Кайсар" (Казахстан) — 1,5 (0).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052684-stali-izvestny-mesta-kazahstanskih-klubov-v-reytinge-uefa-po-itogam-goda/