Стали известны места казахстанских клубов в обновленном рейтинге УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг клубов согласно промежуточным итогам сезона-2023/24, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Лучшей из казахстанских команд за это время стала "Астана". Победитель позапрошлого розыгрыша КПЛ стартовал в еврокубковом сезоне в квалификации Лиги чемпионов и в итоге пробился в групповой этап Лиги конференций, где занял третье место. Столичный клуб получил ровно 3 балла в зачет рейтинга и расположился на 94-й позиции.

Костанайский "Тобол" занимает 117-ю строчку (2,5 очка), "Актобе" — 124-ю (2), шымкентский "Ордабасы" — 190-ю (1,5). Высшие показатели в сезоне на данный момент у испанского "Реала" и английского "Манчестер Сити" — по 21 баллу.

Общий клубный рейтинг УЕФА по итогам последних десяти лет представлен ниже. В скобках указаны баллы, полученные в нынешнем сезоне.

1. "Манчестер Сити" (Англия) — 141 (21);

2. "Бавария" (Германия) — 136 (20);

3. "Реал Мадрид" (Испания) — 123 (21);

4. "ПСЖ" (Франция) — 108 (15);

5. "Ливерпуль" (Англия) — 107 (13);

6. "Интер" (Италия) — 99 (18);

7. "РБ Лейпциг" (Германия) — 96 (17);

8. "Челси" (Англия) — 96 (0);

9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 92 (7);

10. "Рома" (Италия) — 91 (11)...

115. "Астана" (Казахстан) — 11 (3)...

164. "Тобол" (Казахстан) — 7,5 (2,5)...

178. "Кайрат" (Казахстан) — 7 (0)...

246. "Ордабасы" (Казахстан) — 4 (1,5)...

310. "Шахтер" (Казахстан) — 2,5 (0)...

345. "Актобе" (Казахстан) — 2 (2)...

346. "Кызылжар" (Казахстан) — 2 (0)...

382. "Кайсар" (Казахстан) — 1,5 (0).

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