Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Ордабасы" грозит недопуск до нового сезона Казахстанской премьер-лиги

Опубликовано:

Футболисты "Ордабасы"
Футболисты "Ордабасы": Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Казахстанская федерация футбола назвала клубы, которые по состоянию на 25 декабря 2023 года не выполнили все требования для получения лицензий на следующий сезон, передает NUR.KZ.

Ежегодный процесс лицензирования профессиональных футбольных клубов стартовал 1 декабря. По его итогам происходит допуск команд к участию в Казахстанской премьер-лиге (КПЛ), а также в Первой и Второй лигах. Требования к клубам делятся на правовые, финансовые, административно-кадровые, спортивные и инфраструктурные.

На данный момент среди потенциальных участников КПЛ-2024 не всем критериям соответствуют астанинский "Женис", талдыкорганский "Жетысу", карагандинский "Шахтер", атакентский "Мактаарал" и шымкентский "Ордабасы" — действующий чемпион страны.

В Первой лиге проблемы с прохождением лицензирования пока испытывают "Арыс", шымкентский "Кыран", актауский "Каспий", "Тараз" и жезказганский "Улытау". Во Второй лиге остаются претензии к алматинской "Академии 05" и "Иле-Саулет" из поселка Отеген-Батыр Алматинской области.

Если клубы не будут соответствовать всем требованиям, то не получат лицензии. Окончательные решения будут объявлены после финального анализа. Процесс лицензирования завершится в феврале 2024 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052681-ordabasy-grozit-nedopusk-do-novogo-sezona-chempionata-kazahstana-po-futbolu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.