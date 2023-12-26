"Ордабасы" грозит недопуск до нового сезона Казахстанской премьер-лиги

Казахстанская федерация футбола назвала клубы, которые по состоянию на 25 декабря 2023 года не выполнили все требования для получения лицензий на следующий сезон, передает NUR.KZ.

Ежегодный процесс лицензирования профессиональных футбольных клубов стартовал 1 декабря. По его итогам происходит допуск команд к участию в Казахстанской премьер-лиге (КПЛ), а также в Первой и Второй лигах. Требования к клубам делятся на правовые, финансовые, административно-кадровые, спортивные и инфраструктурные.

На данный момент среди потенциальных участников КПЛ-2024 не всем критериям соответствуют астанинский "Женис", талдыкорганский "Жетысу", карагандинский "Шахтер", атакентский "Мактаарал" и шымкентский "Ордабасы" — действующий чемпион страны.

В Первой лиге проблемы с прохождением лицензирования пока испытывают "Арыс", шымкентский "Кыран", актауский "Каспий", "Тараз" и жезказганский "Улытау". Во Второй лиге остаются претензии к алматинской "Академии 05" и "Иле-Саулет" из поселка Отеген-Батыр Алматинской области.

Если клубы не будут соответствовать всем требованиям, то не получат лицензии. Окончательные решения будут объявлены после финального анализа. Процесс лицензирования завершится в феврале 2024 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.