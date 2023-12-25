Криштиану Роналду предложили перейти в "Арсенал"

Португальская звезда мирового футбола Криштиану Роналду посетил грандиозный вечер бокса, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает NUR.KZ.

Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) Криштиану Роналду на вечере бокса наблюдал за происходящим с первых рядов, где помимо прочих, рядом с ним сидел британский боксерский промоутер Фрэнк Уоррен.

В социальной сети X попало видео, где Уоррен шутит над Роналду и говорит: «Он подписывает контракт с «Арсеналом», на что португалец лишь рассмеялся.

Напомним, 38-летний Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе этого года. За саудовскую команду капитан португальской сборной сыграл 42 матча, в которых забил 35 мячей и отдал 13 результативных передач.

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