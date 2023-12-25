Стало известно имя нового владельца акций Manchester United

Спустя год после того, как футбольный клуб Manchester United был выставлен на продажу, миноритарную долю в нем выкупил британский миллиардер Джим Рэтклифф, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Джим Рэтклифф, владеющий нефтехимическим гигантом INEOS и являющийся одним из самых богатых людей Великобритании, получил долю менее 25% в футбольном клубе, который является 20-кратным чемпионом Англии. Рэтклифф также заявил, что готов инвестировать 300 млн долларов в реконструкцию стадиона Old Trafford.

Представители клуба заявили, что по условиям сделки Рэтклифф возьмет на себя ответственность за спортивную деятельность клуба. Сумма сделки составит около 1,6 млрд долларов, включая 300 млн долларов финансирования реконструкции стадиона. При этом сделка также должна получить одобрение Премьер-лиги.

Сообщается, что изначально Рэтклифф подал заявку на приобретение 60% акций клуба, которая не была одобрена правлением в лице Аврама и Джоэла Глейзеров, американских владельцев клуба. По сообщению United, сделка будет профинансирована Trawlers Limited — компанией, полностью принадлежащей Рэтклиффу.