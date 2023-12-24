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"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче лидеров АПЛ

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Футболисты Мохаммед Салах, Габриэ Магальянс и Габриэл Мартинелли (слева направо)
Момент матча "Ливерпуля" и "Арсенала": Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Встреча 18-го тура Английской премьер-лиги между "Ливерпулем" и лондонским "Арсеналом" завершилась вничью, столичная команда сохранила лидерство в таблице, передает NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Энфилд". Гости открыли счет на четвертой минуте благодаря голу Габриэла Магальянса. Бразильский защитник головой замкнул подачу Мартина Эдегора со штрафного.

"Ливерпуль" отыгрался на 29-й минуте. Мохаммед Салах после передачи Трента Александера-Арнольда ворвался в штрафную соперника и после дриблинга мощно пробил в ближний верхний угол ворот. Для египтянина гол стал 12-м в сезоне АПЛ, в гонке бомбардиров форвард уступает только норвежцу Эрлингу Холанду из "Манчестер Сити" (14).

Благодаря этой ничьей "Арсенал" набрал 40 очков и продолжил единолично лидировать в таблице. "Ливерпуль" с 39 баллами идет на второй позиции, по дополнительным показателям опережая "Астон Виллу".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052298-arsenal-i-liverpul-sygrali-vnichyu-v-matche-liderov-apl/

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