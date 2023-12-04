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Французская звезда Килиан Мбаппе может перейти в "Реал Мадрид"

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Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе: Sebastian Frej / Getty Images

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" может предпринять еще одну попытку подписать нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Как сообщает журналист Маттео Моретто в соцсетях, мадридский "Реал" предпримет ещё одну попытку приобретения форварда. Королевский клуб сделает заключительное предложение Мбаппе в первых месяцах 2024 года.

Напомним, 24-летний Мбаппе выступает за французский "ПСЖ" с лета 2018 года. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до июня следующего года.

В текущем сезоне молодой французский нападающий принял участие в 17 матчах в различных турнирах, где забил 17 голов и отметился двумя результативными передачами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049019-frantsuzskaya-zvezda-kilian-mbappe-mozhet-pereyti-v-real-madrid/

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