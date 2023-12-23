Футбольный клуб "Шахтер" получил трансферный бан

Карагандинский футбольный клуб "Шахтер" столкнулся с ситуацией трансферного запрета на новые подписания, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

В международную федерацию футбола (ФИФА) было подано пять обращений от футболистов, которые выступали за карагандинский клуб "Шахтер" в 2022 году в рамках Казахстанской премьер-лиги.

Таким образом, до снятия трансферного бана команда из Караганды не сможет заявить новых игроков на сезон-2024 КПЛ.

Отметим, что новым директором клуба станет бывший руководитель «Шахтера» Аскар Абильдаев.

В текущем сезоне Казахстанской премьер-лиги карагандинцы заняли 10-ое место, набрав 29 очков.

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