Защитник сборной Казахстана по футболу перешел в новый клуб

Защитник национальной сборной Казахстана по футболу Багдат Каиров принял решение вернуться в "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на meta-ratings.kz.

Футболист сборной Казахстана Багдат Каиров в нынешнем сезоне выступал за костанайский "Тобол", с которым завоевал Кубок Казахстана в матче против чемпиона Казахстанской премьер-лиги шымкентский "Ордабасы".

В минувшем сезоне Каиров провел за костанайцев 27 матчей и отдал одну голевую передачу. В следующем году защитник будет выступать за "Актобе".

Отметим, Каиров является воспитанником актюбинского клуба, за который выступал на протяжении четырех сезонов. Также, футболист, ранее выступал за кызылординский "Кайсар".

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