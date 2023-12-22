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30 лет независимости Казахстана

Каким был казахстанский футбол в 2023 году: подводим итоги

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Радость от побед сборной Казахстана над Данией, а также слезы от поражения от Словении и упущенной путевки на Евро-2024; празднование "Ордабасы" своего первого чемпионства в КПЛ и старт юношеской футбольной лиги. NUR.KZ предлагает подвести итоги казахстанского футбола в 2023 году.

Казахстанский футбол заставил многих поклонников спорта в 2023 году испытать разный спектр эмоций. Так, например, если говорить о национальной сборной Казахстана, было место даже драме. Интрига в отборочном цикле на чемпионат Европы-2024 держалась до последнего, но обо всем по порядку.

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Отбор на Евро-2024

Отборочный этап стартовал в марте этого года с домашнего поражения от Словении (1:2). Однако через несколько дней случился исторический камбэк в игре с Данией (3:2). В июне были победы над Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0), которые только упрочили позицию сборной Казахстана в числе лидеров группы H. Самым важным оставался осенний цикл квалификации. Ключевым успехом стала октябрьская выездная встреча против Финляндии, в которой была добыта волевая победа - 2:1. Оставались два последних тура и необходимо было брать только шесть очков в играх с Сан-Марино и Словенией. Задача была выполнена на 50 процентов. Очки удалось взять только в матче с Сан-Марино. В решающей игре отборочного цикла сборная Казахстана уступила словенцам со счетом 1:2 и в итоге с 18-ю очками финишировала на четвертом месте. Первые две позиции в группе заняли Дания и Словения, которые получили путевки на Евро-2024.

Таким образом, "хэппи-энда" не случилось или все-таки главная победа была в другом?

Болельщики сборной Казахстана по футболу
Болельщики сборной Казахстана по футболу. Фото: Казахстанская федерация футбола

Поддержка болельщиков

Сборная пока не попала на континентальное первенство, но может все же хэппи-энд для нашей команды случился. Это безусловная любовь от болельщиков и внимание не только со стороны общественности, но также главы государства. Президент страны Касым-Жомарт Токаев посетил два домашних матча национальной сборной: против Северной Ирландии и Сан-Марино. На этих играх также был аншлаг на "Астана арене". Билеты на матчи с не самыми зрелищными соперниками раскупили задолго до встреч. Как отметил Магомед Адиев на одной из пресс-конференций: "Болельщики теперь ходят смотреть не на топовых соперников, а на игру нашей команды". Были проведены множественные акции поддержки, а среди болельщиков были замечены именитые гости, такие как Геннадий Головкин, Димаш Кудайберген и Шавкат Рахмонов. Страна верит в свою команду и ждет следующего шанса побороться за заветную путевку.

Остается вопрос: когда же ожидать этого шанса?

Президент Касым-Жомарт Токаев и сборная Казахстана по футболу
Президент Касым-Жомарт Токаев и сборная Казахстана по футболу. Фото: Акорда

Второй шанс

Культовая фраза одного из участников известной музыкальной группы "Ирина Кайратовна" Алдияра Жапарханова "чуть-чуть осталось", брошенная в адрес футболистов на домашнем матче против Финляндии, стала уже традиционным мемом. Это выражение, как раз характеризует ситуацию с новым шансом. Теперь, команда выступит в стыковых матчах, благодаря успешному выступлению в Лиге наций сезона-2022/23, где она заняла первое место в группе третьего по силе дивизиона. В полуфинале мини-турнира за попадание на чемпионат Европы сборная Казахстана 21 марта следующего года встретится на выезде с Грецией. Победитель оспорит вакантную путевку с сильнейшей командой из пары Грузия — Люксембург. Финал стыковых матчей состоится 26 марта. К этому турниру как раз будут готовы ряд ключевых игроков, которые получили свои травмы перед решающими двумя матчами. В числе них был и капитан национальной сборной Асхат Тагыберген. Повреждение он получил в чемпионском матче за "Ордабасы".

О новом обладатели титула чемпиона Казахстанской премьер-лиги пойдет следующая часть нашего материала.

"Ордабасы" - чемпион Казахстана-2023
"Ордабасы" - чемпион Казахстана-2023. Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

"Ордабасы" - чемпион Казахстанской премьер-лиги-2023

Казахстанская премьер-лига в этом году тоже преподнесла свои сюрпризы. За тур до конца сезона титул впервые в своей истории завоевал шымкентский "Ордабасы". В борьбе до конца также была и "Астана", но ей осталось довольствоваться лишь серебром. Пьедестал почета замкнул "Актобе". Благодаря своему триумфу "Ордабасы" теперь примет участие в Лиге чемпионов. Шымкентский клуб стартует в самом престижном еврокубке с первого квалификационного раунда. Как и сейчас, для попадания в основную сетку в таком случае понадобится пройти четырех соперников.

Со взрослым футболом все ясно, теперь же перейдем к резерву и подрастающему поколению.

"Кайрат" - чемпион QJ League-2023
"Кайрат" - чемпион QJ League-2023. Фото: Пресс-служба QJ League

Юношеский футбол

Этот год порадовал также и заявкой на будущую талантливую молодежь. В апреле в стране стартовала новая юношеская лига, где спортсмены 2006 года рождения профессионально боролись за чемпионство. В дебютном сезоне в чемпионате QL League (Qazaqstan Juniors League) приняли участие 12 сильнейших юношеских команд Казахстана. Юным футболистам предстояло перестроиться на новый недельный цикл в формате дома и на выезде в рамках гладкого двух кругового турнира. Так, первыми чемпионами в истории юношеской футбольной лиги Казахстана стали воспитанники алматинского "Кайрата". Победитель в дебютном сезоне определился досрочно, за несколько туров до окончания. Серебряным призером стала еще одна команда из Алматы "Жас Кыран", замкнул пьедестал почета, также как и во взрослом чемпионате "Актобе". Победитель дебютного сезона QJ League "Кайрат" представит Казахстан в юношеской Лиге чемпионов. А сама лига в следующем году планирует расширение и добавление не только новых возрастов, но и регионов. Так что, массовая популяризация футбола затронет всю страну.

О календаре футбольных событий на 2024 года мы расскажем вам в следующем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051523-kakim-byl-kazahstanskiy-futbol-v-2023-godu-podvodim-itogi/

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