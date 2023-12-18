Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Впечатляющий рекорд: молодая звезда мадридского "Реала" повторил достижение Роналду

Опубликовано:

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем: Pedro Salado / Getty Images

Полузащитник испанского клуба "Реал Мадрид", англичанин Джуд Беллингем установил новый рекорд по голам на старте этого сезона чемпионата Испании, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

20-летний английский футболист забил гол в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала". Для Беллингема это 13-й забитый мяч в 15-ти матчах.

Полузащитник повторил достижение именитого португальца Криштиану Роналду. В 2009 году экс-звезда мадридского "Реала" забил первые 13 голов в 15 матчах.

Матч сливочные в итоге выиграли со счетом - 4:1. Благодаря этой победе королевский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Отметим, что Беллингем лидирует в гонке лучших бомбардиров в этом сезоне. После него идет нападающий "Хетафе" Борха Майораль 10-ю голами и полузащитник "Атлетико" (Мадрид) Антуна Гризманн с 9-ю забитыми мячами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051356-vpechatlyayuschiy-rekord-molodaya-zvezda-madridskogo-reala-povtoril-dostizhenie-ronaldu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.