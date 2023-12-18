Впечатляющий рекорд: молодая звезда мадридского "Реала" повторил достижение Роналду

Полузащитник испанского клуба "Реал Мадрид", англичанин Джуд Беллингем установил новый рекорд по голам на старте этого сезона чемпионата Испании, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

20-летний английский футболист забил гол в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала". Для Беллингема это 13-й забитый мяч в 15-ти матчах.

Полузащитник повторил достижение именитого португальца Криштиану Роналду. В 2009 году экс-звезда мадридского "Реала" забил первые 13 голов в 15 матчах.

Матч сливочные в итоге выиграли со счетом - 4:1. Благодаря этой победе королевский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Отметим, что Беллингем лидирует в гонке лучших бомбардиров в этом сезоне. После него идет нападающий "Хетафе" Борха Майораль 10-ю голами и полузащитник "Атлетико" (Мадрид) Антуна Гризманн с 9-ю забитыми мячами.

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