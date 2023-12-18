Голкипер сборной Казахстана может сменить клуб

Вратарь национальной сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий ведет переговоры с руководством футбольного клуба "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на Metaratings.kz.

Директор "Актобе" Азамат Шайхы прокомментировал возможность Шацкого сменить клубную прописку в это трансферное окно.

"Переговоры еще ведутся, никакого подписанного контракта пока нет. Мы предложили ему свои условия, окончательного решения еще нет. Конечно, Шацкий – основной вратарь нашей сборной. Я хочу видеть в «Актобе» всех игроков сборной Казахстана. «Актобе» – не место для второсортных, третьесортных игроков. Решение остается только за Шацким. Но нужно отдать должное – он всегда был предан «Шахтеру», не уходил даже в самые трудные для клуба времена. Нечасто встречаешь таких игроков в современном футболе", - заявил спортивный функционер.

Напомним, 34-летний вратарь является воспитанником карагандинского клуба. Действующее соглашение с "Шахтером" было подписано в 2021 году.

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