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Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

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Футболисты португальского клуба "Порту"
Футболисты "Порту": Octavio Passos/Getty Images

По итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стали известны все 16 команд, которые вышли в плей-офф и продолжат борьбу за победу в главном еврокубке, передает NUR.KZ.

В минувшей стадии принимали участие 32 клуба, разбитые на восемь групп. Победители квартетов при жеребьевке 1/8 финала получат статус сеяных и сыграют с несеяными — командами, которые заняли вторые места.

С первых позиций в плей-офф вышли "Бавария", "Боруссия Дортмунд" (оба — Германия), "Арсенал", "Манчестер Сити" (оба — Англия), "Реал Мадрид", "Реал Сосьедад", "Атлетико", "Барселона" (все — Испания).

Со вторых мест в 1/8 финала квалифицировались "Копенгаген" (Дания), "ПСВ" (Нидерланды), "Наполи", "Интер", "Лацио" (все — Италия), "ПСЖ" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия) и "Порту" (Португалия).

Жеребьевка первой стадии плей-офф Лиги чемпионов состоится 18 декабря в швейцарском Ньоне. В одну пару не смогут попасть представители одной страны, а также команды, выступавшие в одном квартете на групповом этапе.

В тот же день пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. В них примут участие клубы, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. Это "Галатасарай" (Турция), "Ланс" (Франция), "Брага", "Бенфика" (оба — Португалия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Милан" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария) и "Шахтер" (Украина).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2050731-opredelilis-vse-uchastniki-18-finala-ligi-chempionov/

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