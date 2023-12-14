"ПСЖ" вырвал путевку в плей-офф: результаты матчей Лиги чемпионов

Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА завершился в ночь на четверг. В "группе смерти" единственную вакантную путевку в 1/8 финала получил французский "Пари Сен-Жермен", передает NUR.KZ.
В заключительном туре парижане на выезде сыграли вничью с немецкой "Боруссией" (Дортмунд). У хозяев отличился Карим Адейеми (51-я минута), у гостей — Уоррен Заир-Эмери (56). "ПСЖ" набрал восемь очков и по дополнительным показателям занял второе место в группе F вслед за "Боруссией" (11 баллов).
В параллельном матче квартета итальянский "Милан" на выезде одержал волевую победу над английским "Ньюкаслом" со счетом 2:1. У хозяев мяч забил Жоэлинтон (33), у гостей — Кристиан Пулишич (59) и Саму Чуквезе (84). "Милан" занял третье место в группе с восемью очками и вылетел в Лигу Европы. "Ньюкасл" с пятью баллами завершил выступление в еврокубках.
Все результаты дня в Лиге чемпионов:
Группа E
"Атлетико" (Испания) — "Лацио" (Италия) - 2:0;
"Селтик" (Шотландия) — "Фейеноорд" (Нидерланды) - 2:1.
Группа F
"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "ПСЖ" (Франция) - 1:1;
"Ньюкасл" (Англия) — "Милан" (Италия) - 1:2.
Группа G
"Црвена Звезда" (Сербия) — "Манчестер Сити" (Англия) - 2:3;
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Янг Бойз" (Швейцария) - 2:1.
Группа H
"Антверпен" (Бельгия) — "Барселона" (Испания) - 3:2;
"Порту" (Португалия) — "Шахтер" (Украина) - 5:3.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2050730-pszh-vyrval-putevku-v-pley-off-rezultaty-matchey-ligi-chempionov/