Сборная Казахстана по футзалу потеряла двух лидеров перед матчем с Нидерландами

Стало известно, что в завтрашнем матче национальной сборной Казахстана по футзалу против Нидерландов в рамках элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2023 не сыграют Тайнан и Эдсон, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Ассоциации футзала Казахстана.

В подкасте на ютуб - канале вице-президент Ассоциации футзала Казахстана Нурсултан Курман спросил у игрока сборной Арнольда Кнауба скажется ли отсутствие двух лидеров сборной на результате. Нападающий отметил, что это существенные потери для сборной на решающий матч в элитном раунде отбора на чемпионат мира.

"Конечно для нас это потери. У нас в принципе левоногих футболистов немного в стране. Но тем не менее, мы давно друг с другом играем, хорошо чувствуем, поэтому я думаю это скажется на результат, но не в полной мере. Мы добьемся чего хотим", - отмечает игрок.

Напомним, встреча элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2023 Казахстан - Нидерланды пройдет завтра, в Астане, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Начало матча в 20:30 по времени столицы.

В случае победы сборная Казахстана выйдет в финальный этап Чемпионата мира 2024 года, который пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в городе Ташкент (Узбекистан).

Ранее, о настрое своих подопечных и уровне соперника рассказал главный тренер сборной Рикардо Кака.

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