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"Я надеюсь, что команда хочет, чтобы я так больше не нервничал": Кака про волевую победу сборной Казахстана по футзалу

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Рикардо Кака - главный тренер сборной Казахстана по футзалу
Рикардо Кака - главный тренер сборной Казахстана по футзалу: Федерация футбола Казахстана

Сборная Казахстана по футзалу одержала победу (3:2) в домашнем матче элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2024 против Азербайджана, проигрывая по ходу встречи - 0:2, своим мнением после нервной игры с корреспондентом NUR.KZ поделился главный тренер команды Рикардо Кака.

- Такие матчи болельщики любят, когда с самого первого момента в напряжении держат. Может это специально команда делает так, чтобы поиграть с нервами болельщиков?

- Я надеюсь, что команда хочет чтобы я больше так сильно не нервничал и жил здоровым. А не делают для болельщиков очень хорошо, но для меня это тяжело, потому что надо найти слова, чтобы перевернуть игру. Никакой тренер не хочет этого, он хочет, чтобы все было по плану и сегодня все пошло сначала не по плану, но потом мы постарались своей линией идти и сделать результат.

- Вы очень эмоциональный тренер. Мешают ли вам эмоции, либо больше помогают?

- Думаю нет. В какие-то моменты можно так сказать я очень эмоциональный. Я стараюсь держать себя в руках. Я живу просто этим, это моя жизнь и здесь я не имею право не быть эмоциональным.

- Четыре матча и четыре победы. Какая дальше цель?

- Будем идти за пятой и за шестой. Эта команда играет только на победу.

- На чемпионат мира попадем и там выиграем?

- Все так (смеется).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2040729-ya-nadeyus-chto-komanda-hochet-chtoby-ya-tak-bolshe-ne-nervnichal-kaka-pro-volevuyu-pobedu-sbornoy-kazahstana-po-futzalu/

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