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"МЮ" вновь проиграл: результаты матчей Лиги чемпионов

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ФК "Манчестер Юнайтед"
ФК "Манчестер Юнайтед". Фото: James Baylis - AMA/Getty Images

Завершился первый день заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Английский "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение на домашнем стадионе, передает NUR.KZ.

"Красные дьяволы" не смогли ничего показать в матче против немецкой "Баварии". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил Кингсли Коман на 71 минуте. В группе А "МЮ" занял последнее четвертое место с четырьмя очками. В плей-офф вышли "Бавария" и "Копенгаген".

Группа А

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Бавария" (Германия) - 0:1

"Копенгаген" (Дания) - "Галатасарай" (Турция) - 1:0

Группа B

ПСВ (Нидерланды) - "Арсенал" (Англия) - 1:1

"Ланс" (Франция) - "Севилья" (Испания) - 2:1

Группа C

"Унион Берлин" (Германия) - "Реал Мадрид" (Испания) - 2:3

"Наполи" (Италия) - "Брага" (Португалия) - 2:0

Группа D

"Интер" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:0

"Зальцбург" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:3

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2050543-myu-vnov-proigral-rezultaty-matchey-ligi-chempionov/

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