Английский "Манчестер Сити" поборется за кубок клубного чемпионата мира

Завтра, 12 декабря, в Саудовской Аравии стартует чемпионат мира среди клубов, победивших в своих континентальных первенствах, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz

С 12 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) пройдет клубный чемпионат мира-2023 по футболу. В соревнованиях примут участие семь команд: «Манчестер Сити» (Англия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Леон» (Мексика), «Аль-Ахли» (Египет), «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия; в качестве хозяев).

Ниже представлено расписание КЧМ-2023.

12 декабря (вторник) 23:55 (по Астане). Первый раунд. Матч №1. «Аль-Иттихад» — «Окленд Сити»

15 декабря (пятница) 20:30. Второй раунд. Матч №3 «Леон» — «Урава Ред Даймондс» 23:55. Второй раунд. Матч №2. «Аль-Ахли» — победитель матча №1

18 декабря (понедельник) 23:55. Первый полуфинал. «Флуминенсе» — победитель матча №2

19 декабря (вторник) 23:55. Второй полуфинал. Победитель матча №3 — «Манчестер Сити»

22 декабря (пятница) 20:30. Матч за третье место 23:55. Финал.

Клубный чемпионат мира - турнир, организуемый ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны.

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