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Без Роналду и Месси: Карим Бензема назвал свою команду мечты

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Футболист Карим Бензема
Карим Бензема. Фото: Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Французский нападающий Карим Бензема составил свою символическую команду, в которую вошли лучшие, на его взгляд, футболисты, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X саудовского клуба "Аль-Иттихад".

Обладатель "Золотого мяча" француз Карим Бензема во время интервью пресс-службе саудовского клуба рассказал о своей команде мечты. Бывший игрок сборной Франции включил себя в свой "дрим-тим". К удивлению многих, он проигнорировал бывшего товарища по мадридскому "Реалу" Криштиану Роналду и именитого аргентинца Лионеля Месси.

Отсутствие Месси можно объяснить многолетним соперничеством "Барселоны" и "Реал Мадрида", но исключение Роналду, с которым он провел девять лет в составе «сливочных" (2009–2018), для многих является шоком. При этом в составе Бензема полно бывших товарищей по королевскому клубу.

Команда мечты от Карима Бензема:

Вратарь: Мануэль Нойер;

Защитники: Дани Алвес, Пепе, Серхио Рамос, Марсело;

Полузащитники: Клод Макелеле, Поль Погба, Зинедин Зидан;

Нападающие: Роналдиньо, Роналду (R9), Карим Бензема. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2050229-bez-ronaldu-i-messi-karim-benzema-nazval-svoyu-komandu-mechty/

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