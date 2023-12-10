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Матч чемпионата Испании по футболу прервали из-за трагедии

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Машина скорой помощи на стадионе в Испании
Скорая помощь в Испании: Alex Camara/Europa Press via Getty Images

Игра 16-го тура чемпионата Испании по футболу между "Гранадой" и "Атлетиком" из Бильбао был остановлен из-за смерти болельщика на трибуне, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление хозяев встречи.

Матч принимала "Гранада", на шестой минуте счет открыл форвард гостей Иньяки Уильямс. Как сообщает Marca, на 18-й минуте вратарь "Атлетика" Унаи Симон просигнализировал помощнику главного судьи о суматохе на трибунах. Оказалось, что одному из болельщиков хозяев стало плохо, врачи уже проводили реанимационные мероприятия.

Через несколько минут игра была официально приостановлена, футболисты покинули поле. Спасти болельщика не удалось, он скончался. После этого представители команд договорились не продолжать матч. Остальных зрителей попросили покинуть стадион.

В Ла Лиге намерены в ближайшие часы определить, когда встреча будет доиграна. Ряд клубов выразили соболезнования по случаю инцидента. Официальные информационные ресурсы "Гранады" на данный момент оформлены в траурном виде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2050132-match-chempionata-ispanii-prervali-iz-za-smerti-bolelschika/

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