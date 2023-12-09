Криштиану Роналду установил эпохальный рекорд

Португалец Криштиану Роналду стал первым в истории полевым футболистом, который провел 1200 матчей в карьере, передает NUR.KZ со ссылкой на Международную федерацию футбольной истории и статистики.

Этого рубежа 38-летний форвард достиг во вторник, когда "Аль-Наср", за который он выступает, играл в чемпионате Саудовской Аравии с "Аль-Риядом". Команда Роналду победила со счетом 4:1, сам португалец отметился голом.

Больше матчей за карьеру в клубах и национальных сборных провели лишь трое вратарей — бразильцы Рожерио Сени (1225) и Фабио (1200), а также англичанин Питер Шилтон (1217). Примечательно, что юбилейная игра Фабио, продолжающего карьеру на родине в составе "Флуминенсе", пришлась на понедельник — за день до рекорда Роналду.

Среди полевых футболистов больше никто не добрался даже до отметки в 1100 матчей. Лучший результат после Роналду у бразильца Роберто Карлоса — 1090 встреч.

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