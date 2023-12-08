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Сборная Казахстана по футзалу начала подготовку к матчу с Нидерландами

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Сборная Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Казахстанская федерация футбола

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака объявил состав на матчи элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Из изменений в составе вернулся игрок португальского "Спортинга" Тайнан, который не вызывался на октябрьские матчи.

Вратари: Игита, Нарун Сериков (оба - "Кайрат") и Канат Жеткирбаев ("Актобе").

Полевые игроки: Лео ("Жоинвиль", Бразилия), Тайнан ("Спортинг", Португалия), Дуглас, Эдсон, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов и Дамир Кайырбай (все - "Кайрат"), Чингиз Есенаманов, Райымбек Жума и Акжол Дарибай (все - "Семей"), Азат Валиуллин и Расул Абдуманапулы (оба - "Аят"), Арнольд Кнауб ("Жетысу"), Нурболат Батырханов ("Атырау") и Асхат Кульбаев ("Актобе").

14 декабря сборная Казахстана примет Нидерланды в Астане, а через шесть дней сыграет в Румынии. Победа в домашней игре принесет досрочное первое место и выход на ЧМ.

Сборная Казахстана в элитном раунде квалификации Чемпионата мира попала в группу «А» вместе со сборными Румынии, Азербайджана и Нидерландов. После четырех туров сборная Казахстана лидирует в группе с 12 очками. Сборная Нидерландов с 1 баллом в копилке занимает четвертое место.

В случае победы сборная Казахстана выйдет в финальный этап Чемпионата мира 2024 года, который пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в городе Ташкент (Узбекистан).

Элитный раунд Чемпионата мира по футзалу завершится 20 декабря 2023 года. Эта стадия определит пять из семи европейских участников финального турнира в Узбекистане. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049820-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-nachala-podgotovku-k-matchu-s-niderlandami/

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