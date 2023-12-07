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Пеп Гвардиола заявил, что готов завершить тренерскую карьеру

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Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола. Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в эфире Amazon Prime признался, что завершит карьеру, если его команда выиграет требл в нынешнем сезоне, передает NUR.KZ.

Испанский специалист работает в клубе с 2016 года. В прошлом сезоне "Сити" оформил требл, то есть выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

"Если мы вновь сделаем это в нынешнем сезоне, то я завершу карьеру. Это точно. Я понимаю, что это невероятно сложно, ведь в Англии выступало много невероятных команд, и только одна ("Манчестер Юнайтед" в сезоне-1998/99 — прим. ред.) оформляла требл. Но мы уже повторили это", — сказал Гвардиола.

Примечательно, что испанец сделал это заявление перед матчем 15-го тура АПЛ с "Астон Виллой". В итоге "Сити" проиграли встречу со счетом 0:1 и с 30 очками опустились на четвертое место в таблице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049650-pep-gvardiola-zayavil-chto-gotov-zavershit-trenerskuyu-kareru/

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